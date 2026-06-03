MOEVE F LIGA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Rocio Candal: “Uste dut taldeak oso ondo amaitu duela denboraldia”

Rocio Candal
18:00 - 20:00

Rocio Candal. Irudia: SD Eibar

author image

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarreko Emakumezkoen Futboleko Arloko arduradunak, asteazkenean, amaitu berri den denboraldiaren gaineko balorazioa eman du. Candalek nabarmendu du klubaren asmoa dela proiektuari “jarraipena” ematea, hartzen ari den erabakiak eta dituen planak kontuan izanik. 

Futbola Moeve F Liga Emakume kirolariak SD Eibar

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X