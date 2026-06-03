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Rocío Candal: “Creo que el equipo ha terminado muy bien la temporada”

Rocio Candal
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Rocio Candal: “Uste dut taldeak oso ondo amaitu duela denboraldia”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

La responsable del Área de Fútbol Femenino del Eibar ha realizado, este miércoles, una valoración de la temporada que acaba de finalizar. Candal ha destacado que, con las decisiones que está tomando el club y con los planes que tiene, la intención es dar continuidad al proyecto.

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