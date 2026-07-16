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Eibar atezainik gabe, Luis Lopezek atzamar bat hautsi eta Jonmi Magunagoitiak gainkarga baitu

Larunbat honetan Eibarrek bere lehen lagunartekoa jokatuko du Alavesen aurka eta zaila izango da bietako bat prest egotea. Ondorioz, armaginek harrobiko atezainen bat zelairatu beharko dute.

(Foto de ARCHIVO) Jonmi Magunagoitia of SD Eibar warms up during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and SD Eibar at La Rosaleda stadium on August 16, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Jonmi Magunagoitia, Eibarren atezaina. Artxiboko argazkia: Europa Press

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarren bi atezainak min hartuta daude. Larriena Luis Lopezen lesioa dela dirudi, ezker eskuko hatz erakuslea hautsita baitu; Jonmi Magunagoitiak, berriz, eskuin hankan gainkarga du.

Klubak ohar baten bidez jakinarazi duenez, medikuen tratamendu espezifikoa jasotzen ari dira bi atezainak, eta bilakaeraren zain daude taldearekin entrenatzen hasteko.

Larunbat honetan jokatuko du Eibarrek bere lehen lagunartekoa Alavesen aurka, eta zaila izango da bietako bat prest egotea. Ondorioz, armaginek harrobiko atezainen bat berdeguneratu beharko dute. Denboraldiaurreko partida zuzenean emango dute ETBk eta kirolakeitb.eus webguneak.

Futbola SD Eibar Lesioak Hypermotion Liga

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