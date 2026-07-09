Eibarrek Imanol Garcia de Albeniz fitxatu du, 2029ra arte
Ezker hegaleko atzelari bizkaitarra, 2022-2023 denboraldian, Eibarren aritu zen, Athleticek utzita. Talde armagineko futbolari berria Sparta Pragatik iritsi da; 2025-2026 denboraldia, baina, Andorran eman du, Hypermotion Ligan.
Eibarrek Imanol Garcia de Albeniz ezker hegaleko atzelaria fitxatu du, 2028-2029 denboraldiko amaierara arte, ostegunean klub armaginak iragarri duenez. Atzelaria, 2022-2023 denboraldian, Eibarren aritu zen, Athleticek utzita, eta orain Sparta Pragatik iritsi da; 2025-2026 denboraldia, baina, Andorran eman du, Hypermotion Ligan.
Eibarrek berak bere web orrian jaso duenez, Imanol fitxatzeak badakar “klubaren aldagela, ingurua eta exijentzia ezagutzen dituen jokalari baten aldeko apustua egitea. Hala, azkarrago egokituko da, eta eredu jakin batekin segituko dugu: jarraikortasunaren, taldekako lanaren eta partekatutako hazkundearen ereduarekin, hain zuzen ere”.
2022-2023 denboraldian, futbolari bizkaitarra, Eibarrekin, 31 partidatan zelairatu zen, Ligako 29tan eta Errege Kopako bitan.
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