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Eibarrek Pejiño eta Imanol García de Albeniz aurkeztu ditu

Iragarkia
Eibar Aurkezpenak
18:00 - 20:00
Pejiño eta Imanol Garcia de Albeniz, bere aurkezpenean.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek Pejiño eta Imanol Garcia de Albeniz fitxaketa berriak aurkeztu ditu. Gallartakoak ondo ezagutzen du Eibar, utzita aritu baitzen eta berriro dator atzeko lerroa indartzera. Pejiñok, aldiz, metro batzuk aurrerago, erasoan jokatzen du, eta azken metroetan jokalari erabakigarria izateko fitxatu du Eibarrek.

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