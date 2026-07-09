DENBORALDIAURREA
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Eibarrek denboraldiaurrea hasi du Areition

Iragarkia
Eibar aurredenboraldia
18:00 - 20:00
Eibar lanera itzuli da Areition.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek gaur ekin dio denboraldiaurreari Areition, Jokin Aranbarri entrenatzaile berriaren eskutik. Gaur estreinatu dituzte lehen taldearen instalazio berriak. Guztira, lehen taldeko 22 jokalarik lan egin dute, eta bigarren taldeko 6 jokalari batu zaizkie. Ivan Gil bakarrik falta izan da.

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