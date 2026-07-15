Denboraldiaurrea
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Eibarrek denboraldiaurreko lehen entrenamendua egin du, Areition

Iragarkia
Eibar lanean
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Talde armaginak ilusio handiz ekin dio denboraldiari. Iñaki Goikoetxeak, asteazken honetan, 22 jokalari izan ditu bere esanetara.

Futbola Emakume kirolariak Moeve F Liga SD Eibar

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