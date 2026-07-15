Simona Boterok Eibarren jokatuko du, 2027ra arte
Erdiko atzelari kolonbiarra talde armaginaren bederatzigarren fitxaketa da, eta Espanyoletik dator.
Estefania Botero "Simona" (Medellin, 1995) Eibarren bederatzigarren errefortzua da, hurrengo denboraldiari begira. Erdiko atzelari kolonbiarrak Espanyolen jokatu du orain arte. Han, F Ligara igotzea lortu zuen, maila gorenean debuta egiteaz gain.
Hori baino lehen, CE Seagull, Levante Las Planas, Pozoalbense eta Rayo Vallecano taldeetan ibili zen.
Aurrerantzean, F Ligan minutuak pilatzen jarraitzeko aukera izango du Simonak, baita Eibarren defentsa indartzeko ere.
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