Fitxaketa

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Simona Boterok Eibarren jokatuko du, 2027ra arte

Erdiko atzelari kolonbiarra talde armaginaren bederatzigarren fitxaketa da, eta Espanyoletik dator.

Simona Botero, Eibar

Simona Botero, Eibarren jokalari berria

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Estefania Botero "Simona" (Medellin, 1995) Eibarren bederatzigarren errefortzua da, hurrengo denboraldiari begira. Erdiko atzelari kolonbiarrak Espanyolen jokatu du orain arte. Han, F Ligara igotzea lortu zuen, maila gorenean debuta egiteaz gain.

Hori baino lehen, CE Seagull, Levante Las Planas, Pozoalbense eta Rayo Vallecano taldeetan ibili zen.

Aurrerantzean, F Ligan minutuak pilatzen jarraitzeko aukera izango du Simonak, baita Eibarren defentsa indartzeko ere.

Futbola SD Eibar Emakume kirolariak Moeve F Liga

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