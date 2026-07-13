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Nerea Sanchez, Eibarko jokalari berria

Talde armaginak 2028ra arteko kontratua sinatu du erdilariarekin.

Nerea Sanchez
Nerea Sanchez. Irudia: SD Eibar
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KIROLAK EITB

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Nerea Sanchez nazioarteko jokalari txiletarrak SD Eibarrekin fitxatu du 2028ra arte. Erdilaria Madril CFF taldetik iritsi da Ipuruara, bere profil erasokorragatik begiz jo ondoren.

Atletico de Madrilen harrobian hezia, Madril CFF B taldera egin zuen salto 2024an eta urte berdinean, lehen taldearekin debutatu zuen Moeve F Ligan. Hori gutxi ez eta nazioarteko jokalari bezala jokatu zuen Txileko selekzioarekin, 21 urte besterik ez zituela.

Fitxaketa honekin jokalariak taldeari “oreka, dinamismoa eta sormena” ekarrizko dizkiola ziurtatu du Eibarrek.

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