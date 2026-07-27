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Marianna Seidl estatubatuarra, Eibarren hamargarren aurpegi berria

Ezker hegalekoa Brisbane Roar talde australiarretik heldu da.

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Marianna Seidl ezker hegaleko estatubatuarra. Irudia: SD Eibar

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KIROLAK EITB

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Marianna Seidl (Colorado, 2001) SD Eibarren hamargarren aurpegi berria da 2026-27 denboraldirako. Ezker hegalekoa Brisbane Roar talde australiarretik heldu da.

Talde armaginek ohar batean jakinarazi duenez, Seidl gaitasun fisikoagatik, sakontasunagatik eta oin onagatik nabarmentzen da.

Bere profilak erasora maiz jotzeko aukera ematen dio, aurkariaren zelaian oso jokalari zorrotza izanik, defentsako lanari uko egin gabe.

Fitxaketa honekin, Eibarrek abiadura, sakontasuna eta proiekzioa batu ditu ezker hegalerako.

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