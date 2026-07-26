LAUGARREN FITXAKETA

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Eibarrek Lucas Nuñez fitxatu du

20 urteko erdilaria Valentziatik dator, utzita.

Lucas Nuñez, nuevo fichaje del Eibar. Foto: Eibar

Lucas Nuñez, Eibarren jokalari berria. Argazkia: SD Eibar.

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I. M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek datorren denboraldirako laugarren fitxaketa iragarri du igande honetan. Lucas Nuñez erdilariak talde armaginean jokatuko du 2026-27 denboraldian, Valentziak utzita.

Nuñez Alacanten jaio zen, 2006ko martxoaren 18an. 2025-26 denboraldian funtsezkoa izan zen Valentzia Mestallan (2. RFEF), 27 partida jokatu baitzituen titular gisa, 1.828 minutuko esperientzia pilatu du horretan. Gainera, Errege Kopan debuta egin zuen Valentziako lehen taldearekin, eta Ligako partida batzuetako deialdietan sartu zuen Corveranek.

Eibarrek adierazi duenez, "zelai erdian duen moldagarritasuna da bere ezaugarri nagusietako bat. Erdilari gisa zein defentsako erdilari gisa aritzeko gai da. Lucasek baloia ondo mugitzen du, bi zangoekin ondo jotzen du eta horrek areara iristeko gaitasuna ematen dio. Entrenatzaileek egin dizkioten eskaera taktikoetara egokitzen ikasi du. Hori da bere indarguneetako bat, bere profila aberasten duena eta konpetentzia-testuinguruetan baliotsu egiten duena".

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