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Arene Altonaga, Eibarri agur esan ondoren: “Asko disfrutatu dut, eta zorte handia izan dut"

Arene-Altonaga-capitana-Eibar-adios-entrevista
18:00 - 20:00

Arene Altonaga Eibarko kapitaina, Donostian. Irudia: EITB

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

"Ez dakit zer egingo dudan, oraingoz, familiaz eta udaz gozatzeko", aitortu du Leioako jokalariak. Bizkaitarrak onartu du amatasunak pisu handia izan duela Eibar uzteko erabakian.

Futbola SD Eibar Emakume kirolariak Moeve F Liga

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