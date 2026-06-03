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Arene Altonaga tras su adiós al Eibar: “Al 99% sé que voy a dejar el fútbol"

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18:00 - 20:00
La capitana del Eibar, Arene Altonaga, en Donostia-San Sebastián. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Arene Altonaga kapitainari elkarrizketa SD Eibarri agur esan ondoren
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

"No se lo que voy a hacer, de momento, disfrutar de la familia y el verano", ha confesado la jugadora de Leioa. La vizcaína ha reconocido que la maternidad ha tenido gran peso en la decisión de abandonar el Eibar.

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