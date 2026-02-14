F MOEVE LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Bartzelona gehiegi izan da Eibarrentzat (4-0)

Bartzelona vs Eibar F Liga
18:00 - 20:00
Bartzelona vs Eibar. Argazkia: @SDEibar
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek 4-0 galdu du Bartzelona liderraren etxean F Moeve Ligako 20. jardunaldian. Lehen zatian 3-0 aurreratu dira etxekoak, eta bigarren zatiko aldaketek ez dute eraginik izan. Irene Paredesek 4-0ekoa sartu du.

SD Eibar Emakume kirolariak Golak FC Bartzelona Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X