Bartzelona gehiegi izan da Eibarrentzat (4-0)
Eibarrek 4-0 galdu du Bartzelona liderraren etxean F Moeve Ligako 20. jardunaldian. Lehen zatian 3-0 aurreratu dira etxekoak, eta bigarren zatiko aldaketek ez dute eraginik izan. Irene Paredesek 4-0ekoa sartu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Juan Bernat, SD Eibarren fitxaketa berria
Talde armaginak denboraldi bukaerara arte itxi du hegaleko valentziarraren kontratua. Ondoren, jarraitzeko aukera izango du.
Eibarrek puntu bat atera du Zaragozatik, partida kaskarra egin arren (1-1)
Armaginek etxetik kanpo garaipenik lortu gabe jarraitzen dute denboraldi honetan. Bi golak Yamiqek egin ditu, bat bere atean, eta horrez gain txartel gorria ere ikusi du partidaren amaieran.
Eibarrek laugarren porrota jarraian jaso du Granadaren aurka 0-2 galduta
Eibarrek 0-2 galdu du Granadaren aurka F Moeve ligako 19. jardunaldian. Jaitsierako postuak urrun badituzte ere, porrot hau ere zenbatuta, armaginek azken lau partidak galdu dituzte.
Eibarrek eta Udinesek Leo Butaren lagapenari amaiera ematea adostu dute
Ezker hegaleko portugaldarra 2025eko udaran ailegatu zen Eibarrera, eta 15 partida ofizial jokatu ditu talde armaginean.
Madariagaren golak eta Magunagoitiaren geldiketek Ipuruan elkarren segidako laugarren garaipena eman diote Eibarri Sportingen aurka (1-0)
Beñat San Joseren taldeak 48. minutuan sartu du gol erabakigarria. Bigarren zatian, Jon Mikel Magunagoitiak hainbat geldiketa bikain egin ditu, eta hori ezinbestekoa izan da talde armaginak hiru puntuak eskuratzeko.
Eibarrek galdu egin du Badalonaren aurka (2-1)
Eibarrek 2-1 galdu du Badalonaren aurka F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Lehen zatian, euskal taldeak aurrea hartu du markagailuan, Laura Caminok sartutako golari esker (0-1); bigarrenean, ordea, Badalonak buelta eman dio partidari, 3 puntuak eskuratzeko.
Eibarrek eta Alena Peckovak jokalariaren kontratua eten dute
Txekiako erdilaria 2024ko uztailean iritsi zen talde armaginera, eta bertan urte eta erdi eman du.
Olaetxeak 93. minutuan sartutako golak merezitako garaipena eman dio Eibarri Almeriaren aurka (1-0)
Armaginek urrezko hiru puntu dituzte sailkapenaren beheko aldetik aldentzeko.
Arene Altonaga: "Gure aukerak eduki ditugu, ez ditugu sartu, eta horrek partida baldintzatu du"
Eibarrek 3-0 galdu du Zubietan jokatutako euskal derbian. Partidaren ostean, Altonagak burumakur esan du aukerak izan dituztela baina golak sartu ez izanak partida baldintzatu duela.