Demasiado Barça para el Eibar (4-0)
El Eibar ha caído derrotado en casa del líder Barcelona por 4-0 en la 20ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera mitad las locales ya se han adelantado 3-0, y los cambios de la segunda mitad no han surgido efecto. Irene Paredes ha marcado el definitivo 4-0.
Juan Bernat, nuevo fichaje del SD Eibar
El conjunto armero ha cerrado la contratación del lateral valenciano hasta final de temporada, con opción de continuidad.
El Eibar empata en un mal partido ante el Zaragoza (1-1)
Los armeros siguen sin ganar a domicilio en lo que va de temporada. Los dos goles los ha firmado el zaragocista Yamiq, uno en propia puerta, que ha sido expulsado al final del partido.
El Eibar encadena su cuarta derrota consecutiva tras perder 0-2 ante el Granada
El Eibar ha perdido 0-2 ante el Granada en la 19ª jornada de la Liga F Moeve. A pesar de la gran diferencia con el descenso, con esta derrota, las armeras han perdido los últimos cuatro partidos.
El Eibar y el Udinese acuerdan poner fin a la cesión de Leo Buta en el equipo armero
El lateral izquierdo portugués llegó en el verano de 2025, y ha jugado quince partidos oficiales con el Eibar.
Un gol de Mada y las paradas de Magunagoitia otorgan al Eibar su cuarta victoria consecutiva en Ipurua, ante el Sporting (1-0)
El tanto de los de Beñat San José ha llegado en el minuto 48. En la segunda parte, Jon Mikel Magunagoitia ha firmado varias intervenciones de enorme mérito, que han sido claves para que el equipo armero asegure los tres puntos.
El Eibar pierde ante el Badalona (2-1)
El Eibar ha perdido 2-1 ante el Badalona en la 18ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera parte las jugadoras del Eibar se han adelantado con un gol de Laura Camino, mientras que en la segunda parte el Badalona ha dado la vuelta al partido.
La SD Eibar y Alena Pěčková rescinden el contrato de la jugadora de mutuo acuerdo
La carrilera de República Checa llego al conjunto armero en julio de 2024 y tras año y medio termina su etapa en el club.
Un gol de Olaetxea en el 93 da una merecida victoria al Eibar ante el Almería (1-0)
Los armeros suman tres puntos de oro para alejarse de la zona baja de la clasificación.
Carla Andrés: "Me quedo con el trabajo defensivo del equipo en el día de hoy"
El Eibar ha perdido 3-0 en el derbi vasco disputado en Zubieta. Tras el partido, Andrés se ha mostrado tranquila, y ha dicho que han cometido fallos humanos.