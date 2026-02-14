LIGA F MOEVE
Demasiado Barça para el Eibar (4-0)

Bartzelona vs Eibar F Liga
18:00 - 20:00
Barcelona vs. Eibar. Foto: @SDEibar
Euskaraz irakurri: Bartzelona gehiegi izan da Eibarrentzat (4-0)
author image

EITB

Última actualización

El Eibar ha caído derrotado en casa del líder Barcelona por 4-0 en la 20ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera mitad las locales ya se han adelantado 3-0, y los cambios de la segunda mitad no han surgido efecto. Irene Paredes ha marcado el definitivo 4-0.

SD Eibar Mujeres deportistas Goles FC Barcelona Liga F Moeve

