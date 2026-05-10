Magunazelaiaren gol batek amets egiten jarraitzeko aukera eman dio Eibarri (0-1)
Magunazelaiak 3. minutuan sartutako gol batek garaipena eman dio Eibarri igande honetan Mirandesen aurka (0-1), Anduvan jokatutako Hypermotion Ligako 39. jardunaldiko partidan.
Beñat San Joseren taldeak azkar jo du, eta bere abantaila ogibidez kudeatzen jakin du; izan ere, hiru minutu eskas jokatu direnean, Adu Aresek etxekoen atzealdearen despistea baliatu du baloi bat penalti puntura jartzeko, eta Jon Magunazelaiak partidako gol bakarra sartu du (0-1) .
Markagailua alde zuela, Eibarrek Mirandesi utzi dio ekimena, baina ez du inoiz partidaren kontrola galdu, eta aurkariek baloia denbora gehiagoz erabili duten arren, armaginen bloke sendo, ordenatu eta ia pitzadurarik gabekoarekin egin dute topo.
Lehen zatiko aukera argiena Bauzaren jaurtiketa batean etorri da, atezainak ondo gelditu duena.
Bigarren zatian, talde gipuzkoarrak gehien komeni izan zaion agertokira eraman du norgehiagoka, eta erritmoak behera egin du, ia ez da arrisku-egoerarik gertatu, eta Mirandes azkartasunaren eta argitasun faltaren artean lausotzen joan da azken metroetan.
Eibar, gainera, gertu egon da partida ixtetik Corpasen erdiraketa neurtu batean, baina Arbillak buruz jo du langa gainetik.
Erasoan gehiegi sortu beharrik gabe, Eibarrek nagusitasunez eutsi dio emaitzari, eta fidagarritasun nabarmena erakutsi du bisitari gisa.
Zure interesekoa izan daiteke
Eibarrek F Ligan jarraitzea ziurtatu du, Alhama garaituta (2-0)
Eibarrek 2-0 irabazi dio Alhamari Ipuruan, eta, horrela, laugarren urtez jarraian emakumeen eliteko futbol ligan lehiatzea ziurtatu du. Laura Caminok, penaltiz, eta Carmen Alvarezek sartu dituzte golak.
Eibarrek gol zaparrada jaso du Atleticoren aurka (4-0)
Eibarrek 4-0 galdu du Atletico Madrilen aurka F Moeve Ligako 27. jardunaldian. Lehen zatian ongi eutsi diete bisitariek etxekoei, baina bigarrenean ez dira aurkari izan eta gol zaparrada jaso dute.
Eibarren bolada ona eten du Malagak Ipuruan (2-4)
Eibar taldeak hamar partidako bolada ona eten du Ipuruan, igotzeko promoziorako lehia zuzenean Malagaren aurka galduta. Lehen zatian markagailua irauli arren, bigarren zatian armaginek ezin izan diote eutsi bisitarien nagusitasunari.
Jon Bautista Eibarren historiako bost goleatzaile onenen zerrendan sartu da
Errenteriako aurrelariak 41 gol sartu ditu talde armaginarekin jokatu dituen 150 partidetan; azkeneko hirurak aurreko ostiralean sartu zituen, Albaceteren aurka.
Eibar garaipenaren bidera itzuli da Levante azken sailkatua garaituta (2-1)
Hamaika jardunaldi garaipenik lortu gabe zeramatzan Eibarrek 2-1 irabazi dio Levante ligako azken sailkatuari Ipuruan, eta, horrenbestez, bere bolada txarrari amaiera dio. Iarak eta Garazik sartu dituzte armaginen golak. Eunate Astralagak, berriz, geldiketa erabakigarriak egin ditu, tartean penalti bat.
Bautistak igoera postuetarantz gidatu du Eibar Albaceten (0-3)
Aurrelari armaginaren 'hat-trick' batek garaipena eman dio talde gipuzkoarrari, play-off postuetan kokatuz.
Peru Nolaskoainek bihurdura larria du orkatilan, eta Jon Guruzetak gihar-lesioa
Eibarreko bi jokalariak tratamenduan daude jada, gaitzak sendatzeko.
Sufrituta irabazi dio Eibarrek Huescari Ipuruan (2-1)
Armaginek bolada onean jarraitzen dute, eta Martonen eta Sergio Alvarezen golei esker nagusitu dira.
Sergio Alvarezek kontratua berritu du 2028ra arte
Erdilari asturiarrak 30 partida baino gehiago jokatu ditu denboraldi honetan, 250 partida ofizialetara iritsiz.