Magunazelaiaren gol batek amets egiten jarraitzeko aukera eman dio Eibarri (0-1)

Aurrelari armaginak hirugarren minutuan sartutako golak Mirandesen aurkako garaipena ziurtatu du, sailkapeneko zazpigarren postuan kokatuz.
Mirandes vs Eibar
Mirandes vs Eibar. Argazkia: @SDEibar
I. G. A. | KIROLAK EITB

Magunazelaiak 3. minutuan sartutako gol batek garaipena eman dio Eibarri igande honetan Mirandesen aurka (0-1), Anduvan jokatutako Hypermotion Ligako 39. jardunaldiko partidan.

Beñat San Joseren taldeak azkar jo du, eta bere abantaila ogibidez kudeatzen jakin du; izan ere, hiru minutu eskas jokatu direnean, Adu Aresek etxekoen atzealdearen despistea baliatu du baloi bat penalti puntura jartzeko, eta Jon Magunazelaiak partidako gol bakarra sartu du (0-1) .

Markagailua alde zuela, Eibarrek Mirandesi utzi dio ekimena, baina ez du inoiz partidaren kontrola galdu, eta aurkariek baloia denbora gehiagoz erabili duten arren, armaginen bloke sendo, ordenatu eta ia pitzadurarik gabekoarekin egin dute topo.

Lehen zatiko aukera argiena Bauzaren jaurtiketa batean etorri da, atezainak ondo gelditu duena.

Bigarren zatian, talde gipuzkoarrak gehien komeni izan zaion agertokira eraman du norgehiagoka, eta erritmoak behera egin du, ia ez da arrisku-egoerarik gertatu, eta Mirandes azkartasunaren eta argitasun faltaren artean lausotzen joan da azken metroetan.

Eibar, gainera, gertu egon da partida ixtetik Corpasen erdiraketa neurtu batean, baina Arbillak buruz jo du langa gainetik.

Erasoan gehiegi sortu beharrik gabe, Eibarrek nagusitasunez eutsi dio emaitzari, eta fidagarritasun nabarmena erakutsi du bisitari gisa.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga Golak

