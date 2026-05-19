Peru Nolaskoainek Eibarren jarraituko du 2030era arte

Zumaiako jokalariak 120 partida jokatu ditu armaginen elastikoarekin, 10 gol sartuta.

Peru Nolaskoain, Eibarko jokalaria
KIROLAK EITB

Peru Nolaskoainek 2030. urtera arte berritu du Eibar futbol-taldearekin. Jokalari zumaiarra 2024ko urtarrilean itzuli zen talde armaginera, eta orain, beste lau urtez luzatu du kontratua.

Zumaiako FT, Antiguoko KE eta Athletic taldeetan jokatu ondoren, 2018ko abuztuaren 20an egin zuen debuta Lehen Mailan elastiko zuri-gorriarekin, baita lehen gola sartu ere. 

Hainbat taldetan utzita egon ostean, 2022-2023 denboraldian iritsi zen lehen aldiz Eibarrera. Athleticera itzuli arren, 2024ko urtarrilean Gipuzkoako taldearekin bat egin zuen ostera ere. Orduz gero, Peruk 120 partida jokatu ditu Eibarren elastikoarekin; horietatik 90, titular gisa; eta 10 gol sartu ditu.

