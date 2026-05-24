Eibarrek garaipena lortu du Kordobaren aurka, eta dena azken jardunaldian erabakiko da (2-0)
Armaginek ez dute igoera euren esku bakarrik, aurretik dituztelako Castello eta Burgos, bi puntuko aldearekin.
Eibarrek promozio postuetan sartzeko itxaropenari eusten dio, igande honetan Hypermotion Ligako azken-aurreko jardunaldian Kordobari 2-0 irabazi ondoren, Javi Martonen bi gol goiztiarri esker. Hala ere, armaginek ez dute bere esku bakarrik igoera, aurretik dituztelako eta bi puntuko aldearekin Castello eta Burgos, eta hirurek jokoan dute EA Sports Ligara igotzeko azken postua.
Partida bizi hasi da Juan Bernatek ezker hegaletik egindako jokaldi azkar batekin, area barruan ondo kokatutako Javi Martoni erdiraketa jarriz, eta nafarrak oso ondo jo du hankarekin armaginen lehen gola egiteko, partida hasi orduko, 4. minutuan (1-0).
Bere abantailarekin, Eibarrek lasai jokatu du, eta are gehiago 16. minutuan, Kordobak defentsan egindako beste akats bat aprobetxatuta. Pase horizontala Martonentzat, eta honek, oztoporik gabe, bigarren gola nahierara sartu du armaginentzat (2-0).
Bigarren goletik aurrera ausartago jokatu duten arren, bisitariek ezin izan dute aldea murriztu atsedenaldiaren aurretik.
Ivan Ania partidaren bila atera da atsedenaldiaren ostean, aldaketa hirukoitzarekin. Hala ere, lehenengo aukera Eibarrentzat izan da, 48. minutuan Corpasek egindako jaurtiketa gurutzatu batekin.
Kordobak gogor ekin dio Percanen jaurtiketarekin. Jarraian, berriz area barruan, Cuberoren jaurtiketa bat izan da arriskua andaluziarren atera eraman duena.
Amaierara arte kordobarrak tematzen jarraitu dute, Magunagoitiak gelditu duen Gotiren jaurtiketa batekin 85. minutuan. Azkenean, Diego Britek ere jaurtiketa batekin probatu du, baina gaur ez da Kordobako golegileen arratsaldea izan.
Te puede interesar
Peru Nolaskoain: “Oso pozik nago, egon nahi dudan lekuan nago”
Peru Nolaskoain Eibarko jokalariak prentsaurrean hitz egin du. Aste honetan, lau denboraldirako luzatu du kontratua armaginekin, eta oso pozik dagoela esan du.
Adela Ricok kontratua berritu du Eibarrekin 2027ra arte
Extremadurako erdilaria joan den udan iritsi zen talde armaginera, Cacereñorekin F Ligara igotzeko zorian izan ondoren.
Peru Nolaskoainek Eibarren jarraituko du 2030era arte
Zumaiako jokalariak 120 partida jokatu ditu armaginen elastikoarekin, 10 gol sartuta.
Ezusteko porrota hartu du Eibarrek Leonen (2-1)
Armaginek bi gol jaso dituzte hiru minututan eta puntuek ihes egin diete maila ia galduta duen Cultural Leonesaren aurka. Corpasek aldea murriztu du, penaltiz, 86. minutuan.
Javi Martoni ebakuntza egin diote, eskuineko eskuko hirugarren metakarpo-hezurrean daukan haustura sendatzeko
Eibarreko aurrelari nafarrak igandean min hartu zuen, talde armaginak, Anduvan, Mirandesen aurka jokatu zuen partidan.
Magunazelaiaren gol batek amets egiten jarraitzeko aukera eman dio Eibarri (0-1)
Aurrelari armaginak hirugarren minutuan sartutako golak Mirandesen aurkako garaipena ziurtatu du, eta sailkapeneko zazpigarren postuan kokatu da.
Eibarrek F Ligan jarraitzea ziurtatu du, Alhama garaituta (2-0)
Eibarrek 2-0 irabazi dio Alhamari Ipuruan, eta, horrela, laugarren urtez jarraian emakumeen eliteko futbol ligan lehiatzea ziurtatu du. Laura Caminok, penaltiz, eta Carmen Alvarezek sartu dituzte golak.
Eibarrek gol zaparrada jaso du Atleticoren aurka (4-0)
Eibarrek 4-0 galdu du Atletico Madrilen aurka F Moeve Ligako 27. jardunaldian. Lehen zatian ongi eutsi diete bisitariek etxekoei, baina bigarrenean ez dira aurkari izan eta gol zaparrada jaso dute.
Eibarren bolada ona eten du Malagak Ipuruan (2-4)
Eibar taldeak hamar partidako bolada ona eten du Ipuruan, igotzeko promoziorako lehia zuzenean Malagaren aurka galduta. Lehen zatian markagailua irauli arren, bigarren zatian armaginek ezin izan diote eutsi bisitarien nagusitasunari.