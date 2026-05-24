Eibarrek garaipena lortu du Kordobaren aurka, eta dena azken jardunaldian erabakiko da (2-0)

Armaginek ez dute igoera euren esku bakarrik, aurretik dituztelako Castello eta Burgos, bi puntuko aldearekin.

Eibar vs Cordoba

Eibar vs Kordoba. Argazkia: @SDEibar

I. G. A. | KIROLAK EITB

Eibarrek promozio postuetan sartzeko itxaropenari eusten dio, igande honetan Hypermotion Ligako azken-aurreko jardunaldian Kordobari 2-0 irabazi ondoren, Javi Martonen bi gol goiztiarri esker. Hala ere, armaginek ez dute bere esku bakarrik igoera, aurretik dituztelako eta bi puntuko aldearekin Castello eta Burgos, eta hirurek jokoan dute EA Sports Ligara igotzeko azken postua.

Partida bizi hasi da Juan Bernatek ezker hegaletik egindako jokaldi azkar batekin, area barruan ondo kokatutako Javi Martoni erdiraketa jarriz, eta nafarrak oso ondo jo du hankarekin armaginen lehen gola egiteko, partida hasi orduko, 4. minutuan (1-0).

Bere abantailarekin, Eibarrek lasai jokatu du, eta are gehiago 16. minutuan, Kordobak defentsan egindako beste akats bat aprobetxatuta. Pase horizontala Martonentzat, eta honek, oztoporik gabe, bigarren gola nahierara sartu du armaginentzat (2-0).

Bigarren goletik aurrera ausartago jokatu duten arren, bisitariek ezin izan dute aldea murriztu atsedenaldiaren aurretik.

Ivan Ania partidaren bila atera da atsedenaldiaren ostean, aldaketa hirukoitzarekin. Hala ere, lehenengo aukera Eibarrentzat izan da, 48. minutuan Corpasek egindako jaurtiketa gurutzatu batekin.

Kordobak gogor ekin dio Percanen jaurtiketarekin. Jarraian, berriz area barruan, Cuberoren jaurtiketa bat izan da arriskua andaluziarren atera eraman duena.

Amaierara arte kordobarrak tematzen jarraitu dute, Magunagoitiak gelditu duen Gotiren jaurtiketa batekin 85. minutuan. Azkenean, Diego Britek ere jaurtiketa batekin probatu du, baina gaur ez da Kordobako golegileen arratsaldea izan.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga Golak

