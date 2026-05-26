Sara Martinek Eibarrekin duen kontratua luzatu du, 2026-2027 denboraldirako

Aurrelaria 2025ean iritsi zen talde armaginera, Real Madriletik, eta, Eibarreko jokalari gisa eman duen lehen denboraldian, 1.600 minututik gora jokatu ditu.

Sara Martin (Eibar)
Sara Martin Eibarreko jokalaria; Argazkia: EITB
E. I. I. | KIROLAK EITB

Sara Martin aurrelariak 2026-2027 denboraldirako luzatu du kontratua Eibarrekin, talde gipuzkoarrak, astearte honetan jakinarazi duen arabera. 2025ean ailegatu zen Martin talde armaginera, Real Madriletik, eta Eibarreko jokalari moduan eman duen lehenengo denboraldian 1600 minutu baino gehiago jokatu ditu.

“Bere gaztetasunaren arren, taldearen pieza garrantzitsu batean bilakatu da”, nabarmendu du Eibarrek. “eboluzio betean dagoen jokalaria, hegaletik freskotasuna eta kalitatea eskaintzen jarraituko duena”, horrela definitu dio talde gipuzkoarrak.

Futbola SD Eibar Emakume kirolariak Moeve F Liga

