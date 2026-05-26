Sara Martinek Eibarrekin duen kontratua luzatu du, 2026-2027 denboraldirako
Aurrelaria 2025ean iritsi zen talde armaginera, Real Madriletik, eta, Eibarreko jokalari gisa eman duen lehen denboraldian, 1.600 minututik gora jokatu ditu.
Sara Martin aurrelariak 2026-2027 denboraldirako luzatu du kontratua Eibarrekin, talde gipuzkoarrak, astearte honetan jakinarazi duen arabera. 2025ean ailegatu zen Martin talde armaginera, Real Madriletik, eta Eibarreko jokalari moduan eman duen lehenengo denboraldian 1600 minutu baino gehiago jokatu ditu.
“Bere gaztetasunaren arren, taldearen pieza garrantzitsu batean bilakatu da”, nabarmendu du Eibarrek. “eboluzio betean dagoen jokalaria, hegaletik freskotasuna eta kalitatea eskaintzen jarraituko duena”, horrela definitu dio talde gipuzkoarrak.
Zure interesekoa izan daiteke
Zer egin behar du Eibarrek igoerako play-offerako sailkatu ahal izateko?
Beñat San Joseren taldeak, 41. jardunaldian 2-0eko emaitzarekin Kordoba garaitu zuenak, EA Sports Ligara igoerako play-offa jokatzeko aukerak dituela du, baina ez dago soilik bere esku: SkyFi Castalian irabazi beharko du, eta Burgosek El Plantio zelaian Andorraren aurka punturik ez lortzea behar du.
Eibarrek garaipena lortu du Kordobaren aurka, eta dena azken jardunaldian erabakiko da (2-0)
Armaginek ez dute igoera euren esku bakarrik, aurretik dituztelako Castello eta Burgos, bi puntuko aldearekin.
Peru Nolaskoain: “Oso pozik nago, egon nahi dudan lekuan nago”
Peru Nolaskoain Eibarko jokalariak prentsaurrean hitz egin du. Aste honetan, lau denboraldirako luzatu du kontratua armaginekin, eta oso pozik dagoela esan du.
Adela Ricok kontratua berritu du Eibarrekin 2027ra arte
Extremadurako erdilaria joan den udan iritsi zen talde armaginera, Cacereñorekin F Ligara igotzeko zorian izan ondoren.
Peru Nolaskoainek Eibarren jarraituko du 2030era arte
Zumaiako jokalariak 120 partida jokatu ditu armaginen elastikoarekin, 10 gol sartuta.
Ezusteko porrota hartu du Eibarrek Leonen (2-1)
Armaginek bi gol jaso dituzte hiru minututan eta puntuek ihes egin diete maila ia galduta duen Cultural Leonesaren aurka. Corpasek aldea murriztu du, penaltiz, 86. minutuan.
Javi Martoni ebakuntza egin diote, eskuineko eskuko hirugarren metakarpo-hezurrean daukan haustura sendatzeko
Eibarreko aurrelari nafarrak igandean min hartu zuen, talde armaginak, Anduvan, Mirandesen aurka jokatu zuen partidan.
Magunazelaiaren gol batek amets egiten jarraitzeko aukera eman dio Eibarri (0-1)
Aurrelari armaginak hirugarren minutuan sartutako golak Mirandesen aurkako garaipena ziurtatu du, eta sailkapeneko zazpigarren postuan kokatu da.
Eibarrek F Ligan jarraitzea ziurtatu du, Alhama garaituta (2-0)
Eibarrek 2-0 irabazi dio Alhamari Ipuruan, eta, horrela, laugarren urtez jarraian emakumeen eliteko futbol ligan lehiatzea ziurtatu du. Laura Caminok, penaltiz, eta Carmen Alvarezek sartu dituzte golak.