Ezusteko porrota hartu du Eibarrek Leonen (2-1)

Armaginek bi gol jaso dituzte hiru minututan eta puntuek ihes egin diete maila ia galduta duen Cultural Leonesaren aurka. Corpasek aldea murriztu du, penaltiz, 86. minutuan.

Cultural Leonesa vs Eibar
Cultural Leonesa vs. Eibar. Argazkia: SD Eibar.
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek ezusteko porrota jaso du Cultural Leonesaren aurka jokatu duen partidan, LaLiga Hypermotioneko 40. jardunaldian. Gol guztiak bigarren zatian iritsi dira; etxeko taldea 2-0 aurreratu da eta armaginek azken minutuetan sartu dute euren gola, penaltiz. 

Lehen zatian , Eibarrek ez du aurkaria asko estutu, eta erasora jokatu duen arren, ez du Edgar Badiaren atearen inguruan arriskurik sortu.

Etxekoak, aldiz, hegaletatik ondo sartu dira Lucas Ribeiro eta Luis Chaconen bidez, baina Jon Magunagoitiari arazo handirik eman gabe.

Partidako golak atsedenaldiaren ostean iritsi dira. Lehenengoa, 58. minutuan, Victor Morenok eskuinarekin egindako errematean.

Bi minutu geroago, 60.ean, Matia Barzicek bigarrena egin du, honek ere eskuinarekin errematatuta. 

82. minutuan, berriz, Bichok penaltia egin du baloia eskuarekin alderatuta. Zigorra Corpasek jaurti du eta 2-1ekoa jarri du markagailuan.

Horrela, Eibar galtzaile atera da Leonetik.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga Golak

