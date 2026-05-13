Javi Martoni ebakuntza egin diote, bere eskuineko eskuko hirugarren metakarpo-hezurrean daukan hausturarengatik

Eibarreko aurrelari nafarrak igandean min hartu zuen, talde armaginak, Anduvan, Mirandesen aurka jokatu zuen partidan.

Javi Martón (SD Eibar)
Javi Marton Eibarreko jokalaria; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Javi Martoni bere eskuineko eskuko hirugarren metakarpo-hezurrean ebakuntza egin diote, talde armaginak jakinarazi duen arabera. Jokalari nafarrak min hartu zuen aurreko igandean, Eibarrek, Anduvan, Mirandesen aurka jokatu zuen partidan.

Medikuntza-jakinarazpenak zehazten duen bezala, “hausturaren finkapenerako, osteosintesi bat egin zaio” Javi Martoni, “normaltasunarekin” igaro den ebakuntza batean.

Eibarrek ez du Javi Martonek bajaz emanen duen denbora zehaztu. Hypermotion Ligan, hiru partida falta dira Liga arrunta amaitzeko, play-offak baino lehenago.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga Ipurua zelaia

