Eibarrek merituzko puntua lortu du Atleticoren aurka (2-2)

Éibar vs Atletico de Madrid
18:00 - 20:00
Eibarreko jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eibarrek bina berdindu du igande honetan Atletico Madrilen aurka F Moeve Ligako 14. jardunaldian. Carla Andresek eta Emma Morenok aurretik jarri dituzte armaginak Jensenen golari erantzunez, baina Boe Risak markagailua berdindu du penaltiz.

SD Eibar Kirol-bideoak Emakumeen kirola Golak Ipurua zelaia Moeve F Liga

