Arene Altonaga kapitainak Eibar utziko du zortzi urteko ibilbide luzearen eta bi igoeren ostean

Altonaga 2018an iritsi zen talde armaginera, 25 urterekin, eta historia egin du Eibar Lehen Mailara eramanez. Hurrengo denboraldian talde gipuzkoarra berriro jaitsi bazen ere, urtebete geroago berriz ere igo zen.

Arene Altonaga Eibarreko kapitaina, Ipuruako berdegunean. Irudia: SD Eibar

KIROLAK EITB

Arene Altonaga Eibarreko kapitainak ez du talde armaginean jarraituko datorren denboraldian. Altonagak Eibar utziko du zortzi urteko historia luze eta oparoaren eta bi igoeren ostean. "Agur batzuek kirol arloa gainditzen dute, eta Arene Altonagarena horietako bat da", azpimarratu du talde gipuzkoarrak ohar batean.

Altonaga 2018an iritsi zen talde armaginera, 25 urterekin, eta historia egin du Eibar Lehen Mailara eramanez. Hurrengo denboraldian talde gipuzkoarra jaitsi bazen ere, urtebete geroago berriz ere igo zen.

Kapitainak amaiera emago dio klubaren garai bati, "urteak aldagelako irudi adierazgarrienetako bat izan ondoren", gaineratu du talde armaginak. "Partiduez, minutuez eta emaitzez haratago, Arenek alde egiten da, konpromisotik, lan etengabetik eta lotura sentimenetik eraikitako arrastoa utziz", nabarmendu du.

Eibarrek azaldu duenez, "kapitaina taldeei sostengua ematen dieten jokalari horietakoa da, une zailetan agertzen direnak eta aldagela bat familia bihurtzen dutenak, armaginen familia". "Futbolari batzuk talde batetik pasatzen dira, eta beste batzuk bere nortasunaren parte dira. Arene Altonaga bigarren horietakoa da", erantsi duenez. "Ez da kapitain bat bakarrik joaten, erreferente bat baizik", amaitu du. Eibarren oharrak

Futbola SD Eibar Emakume kirolariak Moeve F Liga

