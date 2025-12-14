El Eibar consigue un meritorio punto ante el Atlético (2-2)
El Eibar ha empatado a dos este domingo ante el Atlético de Madrid en la jornada 14 de la Liga F Moeve. Mcarla Andrés y Emma Moreno han adelantado a las armeras respondiendo al gol de Jensen, pero Boe Risa ha igualado el marcador de penalti.
