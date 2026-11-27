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Terzic: “Aurreko asteko emaitzarekin etsita gaude, gauzak berriz ondo jartzeko aukera da”
Athletic Clubek Ligako 14. jardunaldia jokatuko du Rosaledan, Espanyolen aurka etxean galdu ostean. Edin Terzic entrenatzaileak beste irudi bat emateko eta egoera iraultzeko baliatu nahi du azken sailkatuaren aurkako partida.
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