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Terzic: “Es la oportunidad para volver a hacer las cosas bien”
El Athletic Club jugará la 14ª jornada de Liga en La Rosaleda tras la derrota en casa ante el Espanyol. El técnico Edin Terzic quiere aprovechar el partido para dar una nueva imagen y revertir la situación.
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