¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Nico: “Estamos capacitados para hacer mucho más"
Euskaraz irakurri: Nico: "Askoz gehiago egiteko gai gara"
El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la derrota ante el Espanyol (0-1) en el partido de la 13ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés. Ha destacado que tienen que mejorar la falta de acierto de cara al gol.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
La falta de puntería castiga al Athletic ante el Espanyol (0-1)
EN DIRECTO
Hace min.
Terzic: “Queremos ser un equipo exitoso, tanto en casa como fuera”
EN DIRECTO
Hace min.
Dani Vivian sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda
EN DIRECTO
Hace min.
Azkona: “Hemos encontrado y aprovechado nuestras oportunidades"
EN DIRECTO
Hace min.
Valero: “En el derbi tenemos que salir a ganar, con todo"
EN DIRECTO
Hace min.
Manex Lozano amplía su contrato con el Athletic, hasta 2030
EN DIRECTO
Hace min.
Iker Monreal renueva con el Athletic hasta 2029
EN DIRECTO
Hace min.
Christian Imga amplía su contrato con el Athletic hasta 2031
EN DIRECTO
Hace min.
Un gol de Campos en el 92 rescata un punto para el Athletic ante el Real Madrid (1-1)
Cargar más