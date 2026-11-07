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Un gol de Campos en el 92 rescata un punto para el Athletic ante el Real Madrid (1-1)

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LEZAMA, 07/11/2026.-La jugadora del Athletic Club Garazi Fácila Giralte y la jugadora del Real Madrid Lotte Keukelaar, durante el partido de la LaLiga F Moeve, entre el Athletic Club y el Real Madrid, este sábado en Lezama.-EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Garazi Fácila durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Camposek 92. minutuan sartutako golak puntu bat berreskuratu du Athleticentzat Real Madrilen aurka
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Última actualización

El Athletic y el Real Madrid han empatado a un gol en Lezama en un intenso partido en el que un gol de la delantera local Ane Campos en el minuto 92 neutralizó el de Eva Navarro en el 85 y evitó que el equipo blanco se colocara líder de la Liga F.

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