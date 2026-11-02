¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Unai Simón recibe el reconocimiento de San Mamés
Euskaraz irakurri: Unai Simonek San Mamesen aitortza jaso du
El portero del Athletic Club Unai Simón fue homenajeado anoche en el derbi contra la Real Sociedad en San Mamés, después de haber recibido el Trofeo Yashin al mejor portero del año al inicio de la semana en Londres.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Iñaki Williams, sobre el penalti: “Nico me ha dicho que era penalti clarísimo"
EN DIRECTO
Hace min.
Terzic: “Hay que estar preparado para que afloren las emociones, pero también para mantener la cabeza fría"
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic impone su potencial ante el AE Prat (1-6)
EN DIRECTO
Hace min.
El Rayo-Athletic se reanudará el 9 de diciembre a puerta cerrada en Vallecas
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic aprueba un presupuesto de 152,6 millones para la temporada 2026-2027
EN DIRECTO
Hace min.
Edin Terzic: “Ver las imágenes de 2024, las de después de la final de la Copa, hizo que aceptara ser parte del Athletic”
EN DIRECTO
Hace min.
Iñigo Ruiz de Galarreta sufre una lesión “moderada” en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha
EN DIRECTO
Hace min.
Unai Simón gana el Trofeo Yashin, que distingue al mejor portero del mundo de 2026
EN DIRECTO
Hace min.
Nico Williams, sobre el partido ante el Getafe: “El equipo se ha encontrado espectacular”
Cargar más