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Unai Simón recibe el reconocimiento de San Mamés

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BILBAO, 01/11/2026.- El portero del Athletic, Unai Simón, ofrece a su afición el Trofeo Yashin recibido en la gala del Balón de Oro y que le reconoce como el mejor portero del mundo, antes de comenzar el partido de Liga en Primera División que Athletic Club y Real Sociedad disputan este domingo en el estadio de San Mamés. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
Unai Simón fue ovacianado por la afición en San Mamés
Euskaraz irakurri: Unai Simonek San Mamesen aitortza jaso du
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Última actualización

El portero del Athletic Club Unai Simón fue homenajeado anoche en el derbi contra la Real Sociedad en San Mamés, después de haber recibido el Trofeo Yashin al mejor portero del año al inicio de la semana en Londres.

Unai Simón Athletic Club LaLiga EA Sports Derbi Vasco

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