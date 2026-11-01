Athletic vs. Real Sociedad (2-1)
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Iñaki Williams, sobre el penalti: “Nico me ha dicho que era penalti clarísimo"

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Iñaki Williams
18:00 - 20:00
Iñaki Williams. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Iñaki Williams, penaltiari buruz: "Nicok esan dit penalti argia zela"
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Última actualización

El jugador del Athletic ha hablado sobre la victoria lograda ante la Real Sociedad (2-1) en el derbi de la 11ª jornada de Laliga EA Sports disputado en San Mamés. También ha hablado sobre el polémico penalti a favor del Athletic.

Iñaki Williams Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports Derbi Vasco

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