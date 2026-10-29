El Athletic impone su potencial ante el AE Prat (1-6)
El conjunto rojiblanco ha resuelto la primera eliminatoria copera con autoridad. La cantera ha puesto su sello en el tramo final, con los goles de Vizcay e Imga, así como dos asistencias de Conde.
El Athletic ha hecho los deberes en su visita a Hospitalet de Llobregat y se ha clasificado para la segunda ronda de la Copa del Rey tras imponerse por 1-6 al AE Prat. El conjunto rojiblanco ha salido decidido a evitar complicaciones, ha presionado arriba y ha encontrado premio en el minuto 29, con un gol de Sannadi. Robert Navarro ha ampliado la ventaja poco después, tras recuperar el balón y superar a Carlos García.
El Prat no ha dado el partido por perdido y ha aprovechado un error de Areso para recortar distancias por medio de Gustavo Reinke en el minuto 33. Pero a penas tres minutos después, Nico Serrano ha respondido con una gran acción individual, para firmar el 1-3 antes del descanso.
Tras el paso por vestuarios, los bilbaínos han manejado la ventaja sin asumir riesgos innecesarios. El Prat ha tenido más dificultades para acercarse al área rojiblanca y el encuentro ha avanzado sin grandes sobresaltos. Los cambios han dado minutos a varios jóvenes y han permitido a Conde debutar con el primer equipo, una oportunidad que el futbolista ha aprovechado para dejar su huella.
En los últimos minutos, el Athletic ha terminado de decantar el marcador con goles de Vizcay, Imga y Selton, que recién incorporado al campo, ha cerrado el marcador con el 1-6 definitivo.