Rayo vs Athletic
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Terzic: “Orain eszenatokia beste jokalari batzuentzat da, garrantzitsuak direla erakusteko aukera daukate"

Iragarkia
LEZAMA (ESPAÑA), 09/10/2026.- El entrenador del Athletic, Edin Terzic, este viernes durante la rueda de prensa, donde este finde semana se enfrenta al Rayo Vallecano en Vallecas. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Edin Terzic. Argazkia: EFE
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Athleticeko entrenatzaileak Rayo Vallecanoren aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du, EA Sports Ligako 8. jardunaldian. Nico eta Sanceten baja garrantzitsuak ditu, baina futbolari "guztiengan" konfiantza duela azpimarratu du, eta zelaian "joko ideia bera mantentzea" dela funtsezkoena.

Futbola Edin Terzić Athletic Club EA Sports Liga

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