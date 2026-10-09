Rayo vs. Athletic

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Terzic: “Ahora el escenario es para otros jugadores, tienen la oportunidad de demostrar que son importantes"

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LEZAMA (ESPAÑA), 09/10/2026.- El entrenador del Athletic, Edin Terzic, este viernes durante la rueda de prensa, donde este finde semana se enfrenta al Rayo Vallecano en Vallecas. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Edin Terzic. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Terzic: "Orain eszenatokia beste jokalari batzuentzat da, garrantzitsuak direla erakusteko aukera daukate"
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Última actualización

El entrenador del Athletic ha hablado del partido que les enfrentará al Rayo Vallecano en la 8ª jornada de LaLiga EA Sports. Cuenta con las importantes bajas de Nico y Sancet, aunque ha destacado que confía en "todos" los futbolistas y que lo fundamental es "mantener la misma idea de juego" en el campo.

Fútbol Edin Terzić Athletic Club LaLiga EA Sports

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