¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Terzic: “Ahora el escenario es para otros jugadores, tienen la oportunidad de demostrar que son importantes"
El entrenador del Athletic ha hablado del partido que les enfrentará al Rayo Vallecano en la 8ª jornada de LaLiga EA Sports. Cuenta con las importantes bajas de Nico y Sancet, aunque ha destacado que confía en "todos" los futbolistas y que lo fundamental es "mantener la misma idea de juego" en el campo.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Oihan Sancet, lesionado “de carácter moderado” en el sóleo
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic entrena a puertas abiertas ante 500 espectadores
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic suma un punto en su visita al Madrid CFF (2-2)
EN DIRECTO
Hace min.
Nico Williams abandona lesionado la concentración de la selección española
EN DIRECTO
Hace min.
Dani Vivian, tras su lesión: “La progresión ha sido buenísima y no esperaba estar así”
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic cierra la temporada 25-26 con un récord de ingresos de 193 millones
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic se impone al Atlético de Madrid (3-2) en Lezama
EN DIRECTO
Hace min.
El Athletic dispondrá de 1019 localidades más en San Mamés tras la retirada de invitaciones, explica Uriarte
EN DIRECTO
Hace min.
Jon Uriarte fija la clasificación para una competición europea como el objetivo del Athletic en la temporada 2026-2027
Cargar más