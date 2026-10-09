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Laporte azken orduko baja da Rayoren aurka, ondoezik dagoelako

Alvaro Djalo deialdian sartu da eta Christian Imga da berritasun nagusia.

AYMERIC LAPORTE ATHLETICEKO JOKALARIA, LESIONATUTA IZAN ETA GERO.
Aymeric Laporte. Artxiboko argazkia: Europa Press
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aymeric Laporte jokalari zuri-gorria baja izango da larunbat honetan Athleticek Rayo Vallecano taldearen aurka jokatuko duten partidarako, ondoezik baitago, klubak ostiral honetan jakinarazi duenez.

Laporteren baja Nico Williamsenari (Espainiako selekzioarekin berriro lesionatu zen) eta Oihan Sancetenari gehitu behar zaie. 

Edin Terzic entrenatzaileak aulkia mugitu beharko du. Prentsaurrekoan adierazi duenez, orain beste batzuek garrantzitsuak izan daitezkeela erakusteko aukera izango dute, eta garrantzitsuena zelaian "jokoaren ideia bera mantentzea" izango da.

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