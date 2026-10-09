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Laporte es baja de última hora ante el Rayo por indisposición

Álvaro Djaló entra en la lista de convocados en la que la gran novedad es Christian Imga.
AYMERIC LAPORTE ATHLETICEKO JOKALARIA, LESIONATUTA IZAN ETA GERO.
Aymeric Laporte. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Laporte azken orduko baja da Rayoren aurka, ondoezik dagoelako
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador del Athletic Club Aymeric Laporte será baja para el partido que disputará este sábado el conjunto bilbaíno ante el Rayo Vallecano, debido a una indisposición, según ha anunciado el club este viernes.

En su lugar ira convocado Álvaro Djaló, que se suma a una lista en la que la gran novedad es el joven extremo Christian Imga. La baja de Laporte se suma a las ya conocidas de Nico Williams, que se volvió a lesionar con la selección española, y Oihan Sancet

El Entrenador Edin Terzic tendrá que mover el banquillo. En rueda de prensa, ha destacado que, ahora, otros tendrán la oportunidad de demostrar que pueden ser importantes, y que lo fundamental es "mantener la misma idea de juego" en el campo.

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