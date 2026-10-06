LEZAMA
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500 zaleren aurrean entrenatu du Athleticek Lezaman

Iragarkia
Athleticen entrenamendu irekia
18:00 - 20:00

Athleticen entrenamendua Lezaman, ateak zabalik. Argazkia: Athletic Club

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Azken eguneratzea

Lezamak ateak ireki ditu astearte goizeko Athleticen entrenamendurako, eta 500 zale bertaratu dira. Nico Williamsek ez du taldekideekin entrenatu, ezta nazioartekoek ere. Cristian Imga izan da nobedade nagusia, bigarren taldeko 17 urteko jokalaria.

Futbola Athletic Club Lezamako kirol instalazioak EA Sports Liga

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