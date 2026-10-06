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El Athletic entrena a puertas abiertas ante 500 espectadores

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18:00 - 20:00
Entrenamiento a puertas abiertas del Athletic en Lezama. Imagen: Athletic Club
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Última actualización

Lezama ha abierto sus puertas para el entrenamiento del Athletic de este martes por la mañana, a donde han acudido 500 aficionados. Nico Williams no ha entrenado junto a sus compañeros, tampoco lo han hecho los internacionales. La principal novedad ha sido Cristian Imga, jugador de 17 años de la filial.

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