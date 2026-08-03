Leire Bañosek eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsi du
Irungo erdilariak min hartu zuen iragan larunbatean Luancon, Deportivo Abancaren aurka, denboraldiaurreko lehen norgehiagokan. Berdegunea utzi behar izan zuen neurketa hasi eta bi minutu eskasera.
Leire Baños Athleticeko erdilari irundarrak eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du, eta ebakuntza egin beharko diote, talde zuri-gorriak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Denboraldiaurreko lehen partidan min hartu zuen, joan den larunbatean, Luancon, Deportivo Abancaren aurka. Erdilari gipuzkoarrak zelaia utzi behar izan zuen neurketa hasi eta bi minutu eskasera.
IMQko zerbitzu medikoek egindako azterketa medikoek baieztatu egin dute bere lesio larria. Hurrengo egunetan ebakuntza egingo diote, eta guztiz osatzeko lanean hasi.
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