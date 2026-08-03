Lesio larria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Leire Bañosek eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsi du

Irungo erdilariak min hartu zuen iragan larunbatean Luancon, Deportivo Abancaren aurka, denboraldiaurreko lehen norgehiagokan. Berdegunea utzi behar izan zuen neurketa hasi eta bi minutu eskasera.

Leire Baños (Athletic)

Leire Baños erdilari zuri-gorria, Deportivo Abancaren aurkako partidan. Irudia: Athletic

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Leire Baños Athleticeko erdilari irundarrak eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du, eta ebakuntza egin beharko diote, talde zuri-gorriak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Denboraldiaurreko lehen partidan min hartu zuen, joan den larunbatean, Luancon, Deportivo Abancaren aurka. Erdilari gipuzkoarrak zelaia utzi behar izan zuen neurketa hasi eta bi minutu eskasera.

IMQko zerbitzu medikoek egindako azterketa medikoek baieztatu egin dute bere lesio larria. Hurrengo egunetan ebakuntza egingo diote, eta guztiz osatzeko lanean hasi.

Futbola Emakume kirolariak Athletic Club Lesioak Lezamako kirol instalazioak Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X