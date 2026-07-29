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Athleticek Racing hartu du mendean, Laredon, denboraldiaurreko bosgarren neurketan (0-3)

Iragarkia
LAREDO (CANTABRIA), 29/07/2026.- Los jugadores del Athletic celebran un gol ante el Racing de Santander este miércoles, durante el partido amistoso que han disputado ambos equipos en la localidad cántabra de Laredo. EFE/ Pedro Puente Hoyos
18:00 - 20:00

Jokalari zuri-gorriak, goletako bat ospatzen. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gorka Guruzetak Athletic aurreratu du markagailuan, lehen zatian. Atsedenaldiaren ostean, Oihan Sancetek egin du zuri-gorrien bigarren gola, eta hirugarrena Johanekok sartu du azken minutuetan. Horrela, Edin Terzicek taldeak porrotik jaso gabe jarraitzen du denboraldiaurrean.

Iñaki Williams Futbola Athletic Club Oihan Sancet

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