Peio Canales: “Orain beste jokalari bat bueltatzen da Athleticera”
Peio Canalesek onartzen du urte bikaina eman duela Racingen utzita, eta bertan asko hazi dela. Athleticen garrantzitsua izan nahi du Terzicen aginduetara, berarekin zelaian egin behar duenaren inguruan hainbat elkarrizketa izan baititu. Taldearen helburua oso argia da: goiko postuetan egotea.
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Elene Guturbayk 2029ra arte berritu du kontratua Athleticekin
Deustuko erdilariak hiru denboraldiz luzatu du klubarekin duen lotura. Duela gutxi 19 urtez azpiko Europako txapelketa irabazi zuen.
Athleticek Racing hartu du mendean, Laredon, denboraldiaurreko bosgarren neurketan (0-3)
Gorka Guruzetak Athletic aurreratu du markagailuan, lehen zatian. Atsedenaldiaren ostean, Oihan Sancetek egin du zuri-gorrien bigarren gola, eta hirugarrena Johanekok sartu du azken minutuetan. Horrela, Edin Terzicen taldeak porrotik gabe jarraitzen du denboraldiaurrean.
Athleticek bere munduko hiru txapeldunak eta De la Fuente omenduko ditu
Espainiako selekzioko hiru jokalari zuri-gorriek parte-hartze garrantzitsua izan zuten Munduko Kopako finalean, eta horiei Luis de la Fuente hautatzailea gehitu behar zaie, Athleticeko jokalari gisa aritutakoa.
Athleticek Sestao River hartu du mendean, denboraldiaurreko hirugarren neurketan (0-2)
4.000 bat zalek harmailak bete dituzte. Edin Terzicen taldeak garaipena lortu du Gorka Guruzetaren eta Oihan Sanceten golei esker. Zuri-gorriek hurrengo partida larunbatean jokatuko dute, Zamudion, Eibarren kontra.
Athleticek gol festaz gozatu du Leioan (0-11)
Athleticek 0-11 irabazi du Leioaren aurka larunbat honetan Jose Ignazio Azkueta zelaian jokatutako lagunartekoa. Golegileak Guruzeta (3), Djalo (2), Navarro (2), Berenguer eta Hierro (2) izan dira. Gainera, etxekoen defentsak gol bat sartu du bere atean. Ikusi hemen partidako gol guztiak.
Vivian eta Maroan Athleticen denboraldiaurreko baja zerrendan sartu dira
Atzelariak “lesioa du eskuin hankako aduktore luzean", eta aurrelariak, berriz, "lesioa du ezker belauneko artikulazio tibioperoneoan", klubak jakinarazi duenez.
Edin Terzicen Athletic berriak ilusioa berpiztu du zale zuri-gorrien artean: “Proiektu oso ona da”
Bilboko taldeak, ostegunean, Lezaman, zaleen aurrean egin du entrenamendua; 500 bat izan dira bertan. Edin Terzic entrenatzaile berriak utzitako lehen sentsazioak onak dira, EITBk egin dituen elkarrizketetan ikusten denez.
Terzicen Athleticek Derio garaitu du denboraldiaurreko lehen partidan (0-3)
Athleticek denboraldiaurreko lehen lagunartekoa jokatu du gaur Derioren aurka Portugaleten. Terzicen taldea garaile atera da 0-3ko markagailuarekin, eta hiru golak bigarren zatian iritsi dira. Maroan Sannadik zelaia utzi du, belaunetako batean min hartu du eta.
Athletic lanean hasi da, Victor Martinen esanetara: “Taldea ausarta, erasokorra, joko alai eta ikusgarria izatea nahi dut”
Bizkaiko taldeak lehen entrenamendua egin du, Lezaman, entrenatzaile berriarekin. Irene Oguizak, kapitainetako bat bera, nabarmendu du garrantzitsua dela, denboraldiaurrean, jokalariak klubera iritsi berri den talde teknikora egokitzea.