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Peio Canales: “Orain beste jokalari bat bueltatzen da Athleticera”

Iragarkia
Peio Canales: "Orain beste jokalari bat buetatzen da Athleticera"
18:00 - 20:00
Peio Canales, Athleticeko jokalaria.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Peio Canalesek onartzen du urte bikaina eman duela Racingen utzita, eta bertan asko hazi dela. Athleticen garrantzitsua izan nahi du Terzicen aginduetara, berarekin zelaian egin behar duenaren inguruan hainbat elkarrizketa izan baititu. Taldearen helburua oso argia da: goiko postuetan egotea.

Futbola Edin Terzić Athletic Club EA Sports Liga

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