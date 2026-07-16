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Vivian eta Maroan Athleticen denboraldiaurreko baja zerrendan sartu dira

Atzelariak “lesioa du eskuin hankako aduktore luzean", eta aurrelariak, berriz, "lesioa du ezker belauneko artikulazio tibioperoneoan", klubak jakinarazi duenez.

Maroan bere belauna eusten
Maroanek belauna eusten du. Argazkia: Athletic Club.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Dani Vivian eta Maroan Sannadi jokalariak, giharretako eta belauneko lesioekin, Athleticeko min hartutako futbolarien zerrendan sartu dira Andoni Gorosabel eta Nico Serranorekin batera.

Talde zuri-gorriak argitaratutako parte medikoaren arabera, Vivianen kasuan, ostegun honetan egin dizkioten azterketa medikoen arabera, “lesioa du eskuin hankako aduktore luzean". Maroanen kasuan, berriz, "ezker belauneko artikulazio tibioperoneoan" dago gaitza.

Erdiko atzelariak galdu egin zuen denboraldi aurreko lehen lagunartekoa, asteazken honetan Athleticek eta Derioren aurka jokatu zuena, eta aurrelariak lesioa sufritu zuen Portugaleten jokatutako partidan hesi batekin kolpea hartu ondoren.

Bi jokalariak "bilakaeraren zain" geratu dira eta Gorosabel eta Serranorekin bat egin dute bajen zerrendan. Lau jokalariek oso zail izango dute larunbatean aurredenboraldiko hurrengo partida jokatzea, Leioaren aurka, Sarrienako zelaian, 19:30ean.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

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