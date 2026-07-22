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Athleticek Sestao River hartu du mendean, denboraldiaurreko hirugarren neurketan (0-2)

Iragarkia
SESTAO (VIZCAYA), 22/07/2026.- Los jugadores del Athletic celebran tras marcar el 0-1 durante el encuentro amistoso de pretemporada entre Sestao River y Athletic Club Bilbao celebrado este miércoles en Sestao (Vizcaya). EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00

Jokalari zuri-gorriak, Guruzetak egindako lehen gola ospatzen. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

4.000 zale inguruk harmailak bete dituzte. Edin Terzicen taldeak garaipena lortu du Gorka Guruzetaren eta Oihan Sanceten golei esker. Zuri-gorriek hurrengo partida larunbatean jokatuko dute, Zamudion, Eibarren kontra.

Futbola Athletic Club Edin Terzić Oihan Sancet

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