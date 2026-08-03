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Leire Baños se rompe el cruzado de la rodilla derecha

La centrocampista de Irun cayó lesionada el pasado sábado en Luanco ante el Deportivo Abanca, en el primer partido de la pretemporada. Tras una acción fortuita tuvo que abandonar el terreno de juego cuando apenas habían trascurrido dos minutos.
Leire Baños (Athletic)
La centrocampista rojiblanca, Leire Baños, en el choque contra el Deportivo Abanca. Imagen: Athletic
Euskaraz irakurri: Leire Baños Athleticeko jokalariak eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsi du
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KIROLAK EITB

Última actualización

La centrocampista irundarra del Athletic, Leire Baños, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tendrá que pasar por quirófano, según ha informado el club rojiblanco en una nota.

Así, el primer partido de la pretemporada, el pasado sábado en Luanco ante el Deportivo Abanca, se cobró una jugadora lesionada. Se trata de la centrocampista guipuzcoana que tuvo que abandonar el terreno de juego cuando apenas habían trascurrido dos minutos desde el arranque.

En una acción fortuita, la de Irun salió malparada y las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos de IMQ han confirmado su grave lesión. Tendrá que pasar por quirófano en los próximos días y comenzar su periodo de rehabilitación.

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