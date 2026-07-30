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Elene Guturbayk 2029ra arte berritu du kontratua Athleticekin

Deustuko erdilariak hiru denboraldiz luzatu du klubarekin duen lotura. Duela gutxi 19 urtez azpiko Europako txapelketa irabazi zuen.

Elene Guturbayk 2029ra arte berritu du Athleticekin kontratua

Jon Uriarte, Athleticen presidentea, eta Elene Guturbay, kontratua berritu ondoren. Argazkia: Athletic Club.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Elene Guturbayk eta Athleticek akordioa lortu dute erdilariaren kontratua 2029ra arte luzatzeko. Deustuko jokalariak 18 urte ditu eta 19 urtez azpiko Europako txapelketa irabazi zuen duela gutxi,  Espainiako selekzioarekin, Bosnian.

Jokalari gaztearen ibilbidea ez da oharkabean pasatu. Gurutbayk 2025eko abenduaren 7an egin zuen debuta lehen taldearekin. Ordutik, 21 partida ofizial jokatu ditu, eta horietan gol bat sartu du. Elitean jokatu duen lehen denboraldian F Ligako 18 partidatan hartu du parte, Erreginaren bi kopatan eta Superkopa batean jokatu zuen.

Hori gutxi balitz, lehen taldean sarri ibili da, eta Deustuko jokalariak zuri-gorrien biarren taldeak Lehen RFEF kategoriara igotzen lagundu zuen, zortzi partida jokatu eta bi gol sartu baitzituen.

Klubsk adierazi duenez, "nazioartean, Gurtubayk etorkizun handiko futbolari gisa sendotzen jarraitzen du. Uda honetan, bigarren urtez jarraian, 19 urtez azpiko Europako Txapelketa irabazi du Espainiako selekzioarekin, eta zeregin garrantzitsua izan du".

Elene Guturbayk, bere aldetik, hurrengoa adierazi du, akordia sinatu ondoren: "Aurrerapauso bat da nire kirol-ibilbidean, eta oso eskertuta nago konfiantzagatik; gainera, oso pozik nago proiektu handi honetan jarraitzeagatik. Nire bizitzako kluba da, eta oso harro nago klub hau ordezkatu ahal izateaz, eta oso berezia da kamiseta hau janzteko aukera izatea".

Futbola Jon Uriarte Athletic Club Moeve F Liga

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