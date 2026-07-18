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Athleticek gol festaz gozatu du Leioan (0-11)

Iragarkia
Navarro Athletic
18:00 - 20:00
Navarro gol bat sartzen. Argazkia: Athletic
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 0-11 irabazi du Leioaren aurka larunbat honetan Jose Ignazio Azkueta zelaian jokatutako lagunartekoa. Golegileak Guruzeta (3), Djalo (2), Navarro (2), Berenguer eta Hierro (2) izan dira. Gainera, etxekoen defentsak gol bat sartu du bere atean. Ikusi hemen partidako gol guztiak.

Futbola Athletic Club Golak

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