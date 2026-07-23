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Athleticek bere munduko hiru txapeldunak eta De la Fuente omenduko ditu

Espainiako selekzioko hiru jokalari zuri-gorriek parte-hartze garrantzitsua izan zuten Munduko Kopako finalean, eta horiei Luis de la Fuente hautatzailea gehitu behar zaie, Athleticeko jokalari gisa aritutakoa.

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Nico Williams, munduko koparekin. Argazkia: EFE

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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek bere hiru munduko txapeldunak eta De la Fuente omenduko ditu, Bilboko taldeak ostegun honetan iragarri duenaren arabera. Espainiako selekzioko hiru jokalari zuri-gorriek parte-hartze garrantzitsua izan zuten Munduko Kopako finalean, eta horiei Luis de la Fuente hautatzailea gehitu behar zaie , Athleticeko jokalari gisa hainbat urtez aritutakoa.

San Mameseko zelaian jasoko dute omenaldia hiru jokalariek, EA Sports Ligako bigarren jardunaldiko partidan, Sevillaren aurka. Luis de la Fuentek berriz palkoan jasoko du bere omenaldia.

Baina horren aurretik, Elene Guturbayk eta Ziara Vegak, 19 urte azpiko Europako txapeldunek, beraien aitortza ekitaldia izanen dute. Omenaldi guztien ostean, minutuko isilunea gordeko da Camelo Cedrunen omenez, hau Athleticeko atezaina izan zen 1950ko eta 1960ko hamarkadetan.

 

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