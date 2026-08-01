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Athleticek Burgos gainditu du (0-3)

Iragarkia
Burgos-Athletic
18:00 - 20:00
Burgos vs Athletic. Argazkia: Athletic
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek sendo irabazi dio Burgosi Plantion, denboraldiaurreko seigarren partidan. Aresok arratsaldeko lehena egin du hasi eta gutxira. Robert Navarrok bigarrena egin du, eta Iñaki Williamsek hirugarrena azken txanpan. Formatu berezia izan du, ordu erdiko lau denbora jokatu baitira.

Futbola Athletic Club Golak

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