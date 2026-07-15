DENBORALDIAURREA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Terzicen Athleticek Derio garaitu du denboraldiaurreko lehen partidan (0-3)

Iragarkia
PORTUGALETE, 15/07/2026.- El delantero del Athletic Club, Álex Berenguer (c), durante el encuentro de pretemporada que disputan este miércoles CD Derio y Athletic Club en el campo de La Florida, en Portugalete. EFE / Miguel Toña.
18:00 - 20:00

Berenguer, Derioren aurkako lagunartekoan. Irudia: EFE

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek denboraldiaurreko lehen lagunartekoa jokatu du gaur Derioren aurka Portugaleten. Terzicen taldea garaile atera da 0-3ko markagailuarekin, eta hiru golak bigarren zatian iritsi dira. Maroan Sannadik zelaia utzi du, belaunetako batean min hartu du eta.

Futbola Athletic Club Edin Terzić Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X