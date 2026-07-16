Entrenamendua, Lezaman
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Edin Terzicen Athletic berriak ilusioa berpiztu du zale zuri-gorrien artean: “Proiektu oso ona da”

Iragarkia
Athleticzaleak Lezaman
18:00 - 20:00
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bilboko taldeak, ostegunean, Lezaman, zaleen aurrean egin du entrenamendua; 500 bat izan dira bertan. Edin Terzic entrenatzaile berriak utzitako lehen sentsazioak onak dira, EITBk egin dituen elkarrizketetan ikusten denez.

Futbola Lezamako kirol instalazioak Edin Terzić EA Sports Liga Athletic Club

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