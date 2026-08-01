El Athletic se impone al Burgos (0-3)
El Athletic ha vencido con contundencia al Burgos en el Plantío en su sexto encuentro de pretemporada. Areso ha hecho el primero de la tarde al poco de empezar. Robert Navarro tras una bonita jugada colectiva ha hecho el segundo, e Iñaki Williams el tercero en el tramo final. El encuentro ha tenido un formato peculiar, puesto que se han jugado cuatro tiempos de media hora.
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Peio Canales: “Vuelvo como un jugador mejorado al Athletic, de manera diferente”
Peio Canales admite que ha pasado un gran año cedido en el Racing, donde ha vivido una expeiencia que le ha hecho crecer en todos los sentidos. Quiere ser importante en el Athletic a las órdenes de Terzic, con el cuál ha mantenido varias convrsaciones sobre lo que debe hacer en el campo. El objetivo del equipo es muy claro: estar lo más arriba posible en la clasificación.
Elene Guturbay renueva su contrato con el Athletic hasta 2029
La centrocampista de Deusto amplia su vinculación con el club por tres temporadas más, después de haberse proclamado campeona de Europa sub-19 recientemente.
El Athletic no da opción al Racing en Laredo, en el quinto partido de la pretemporada (0-3)
Así, el Athletic se ha alzado con el Trofeo Costa Esmeralda, en el estadio de San Lorenzo, en Laredo, al imponerse con autoridad, en un encuentro en el que el conjunto bilbaíno se ha mostrado muy superior y en el que sólo los palos han impedido que hubiera más goles. Guruzeta ha adelantado al Athletic en la primera parte. Tras el descanso, Sancet ha marcado el segundo gol rojiblanco, y el último lo ha marcado Johaneko.
El Athletic homenajeará a sus tres campeones mundiales y a De la Fuente
Los tres jugadores rojiblancos de la selección española tuvieron una importante participación en la final de la Copa del Mundo, a estos hay que sumarle al seleccionador Luis de la Fuente con pasado como jugador del Athletic.
El Athletic supera al Sestao River en Las Llanas, en su tercer test de pretemporada (0-2)
Cerca de 4000 aficionados han llenado las gradas. Los de Edin Terzic han logrado la victoria con goles de Gorka Guruzeta y Oihan Sancet. El próximo encuentro será ante el Eibar el sábado en Zamudio.
El Athletic disfruta de una fiesta de goles en Leioa (0-11)
El Athletic Club ha ganado 0-11 al Leioa en el amistoso disputado este sábado en el campo José Ignazio Azkueta con goles de Guruzeta (3), Djalo (2), Navarro (2), Berenguer y Hierro (2). Además, la defensa local ha marcado un gol en propia puerta. Aquí puedes ver todos los goles del partido.
Vivian y Maroan se suman a la lista de bajas por lesión en la pretemporada del Athletic
El defensor sufre una lesión "insercional en el aductor largo de la pierna derecha", mientras que el delantero tiene dolor en "la articulación tibioperonea proximal de su rodilla izquierda", según el parte médico del club.
El nuevo Athletic de Edin Terzic ilusiona a la afición rojiblanca: “Se puede hacer algo grande”
El equipo bilbaíno ha entrenado, este jueves, en Lezama, a puerta abierta, ante en torno a 500 aficionadas y aficionados. Las primeras impresiones que deja el nuevo entrenador, Edin Terzic, son positivas, a juicio de la mayoría de las personas entrevistadas por EITB.
El Athletic de Terzic supera con éxito el primer encuentro de pretemporada contra el Derio (0-3)
El Athletic ha jugado hoy el primer amistoso de la pretemporada contra el Derio. El equipo de Terzic ha salido victorioso con un marcador de 0-3, aunque los goles han llegado en el segundo tiempo. Maroan Sannadi ha dejado el campo con molestias en la rodilla.