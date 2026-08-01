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El Athletic se impone al Burgos (0-3)

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Burgos-Athletic
18:00 - 20:00
Burgos vs. Athletic. Foto: Athletic
Euskaraz irakurri: Athleticek Burgos gainditu du
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic ha vencido con contundencia al Burgos en el Plantío en su sexto encuentro de pretemporada. Areso ha hecho el primero de la tarde al poco de empezar. Robert Navarro tras una bonita jugada colectiva ha hecho el segundo, e Iñaki Williams el tercero en el tramo final. El encuentro ha tenido un formato peculiar, puesto que se han jugado cuatro tiempos de media hora.

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LAREDO (CANTABRIA), 29/07/2026.- Los jugadores del Athletic y del Racing de Santander este miércoles, durante el partido amistoso que han disputado ambos equipos en la localidad cántabra de Laredo. EFE/ Pedro Puente Hoyos
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El Athletic no da opción al Racing en Laredo, en el quinto partido de la pretemporada (0-3)

Así, el Athletic se ha alzado con el Trofeo Costa Esmeralda, en el estadio de San Lorenzo, en Laredo, al imponerse con autoridad, en un encuentro en el que el conjunto bilbaíno se ha mostrado muy superior y en el que sólo los palos han impedido que hubiera más goles. Guruzeta ha adelantado al Athletic en la primera parte. Tras el descanso, Sancet ha marcado el segundo gol rojiblanco, y el último lo ha marcado Johaneko.

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